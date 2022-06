En dépensant près de 100 000$ dollars simplement en service traiteur dans l’avion pour un voyage au Moyen-Orient, la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a dépassé les bornes, estiment les collaborateurs de l’émission «La Joute».

«On est quand même en pleine crise de l’inflation et il y a des gens qui n’ont pas les moyens de payer leur épicerie», clame Emmanuelle Latraverse.

Mathieu Bock-Côté, pour sa part, estime qu’il s’agit d’un énième exemple de la folie dépensière souvent associée à cette fonction.

«Ce n’est pas le pouvoir. C’est l’inutilité incarnée. (...) C’est l’apparence du pouvoir sans l’utilité du pouvoir. Ce qui est assez fascinant, cela dit, c’est que le Canada aime entretenir cette fonction, parce que ça lui donne l’impression d’avoir sa propre cour», affirme le jouteur.

Son collègue Amir Khadir, quant à lui, ne se dit pas surpris du tout de ce type d’agissement de la part d’une gouverneure générale.

«Je ne comprends pas qu’on se désole de tout ça, parce que la royauté. La monarchie, c’est ça. Tous les rois font ça tous les jours à nos frais», ironise M. Khadir.

Quoi qu’il en soit, Emmanuelle Latraverse critique la réaction du bureau de la gouverneure générale, qui s’est contenté de rejeter le blâme sur la Défense nationale.

«Ce que je trouve outrageant, c’est que la gouverneure générale elle-même ne se sente pas le besoin de fournir des explications», déplore la jouteuse.

Cette dernière ne comprend pas non plus pourquoi le gouvernement fédéral n’avait toujours pas réagi à cette nouvelle, près de 24 heures plus tard.

