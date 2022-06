Dernier bulletin de Pierre Bruneau ce jeudi

Pierre Bruneau s’apprête à changer de mode de vie en quittant définitivement le plateau du «TVA Nouvelles 17 h et 18 h», ce jeudi.

• À lire aussi: La retraite de Pierre Bruneau marque la fin d’une époque

• À lire aussi: Pierre Bruneau reçoit la médaille d'honneur de l’Assemblée nationale

• À lire aussi: Sophie Thibault à la barre du TVA 17h

L’heure de la retraite, annoncée en plein bulletin le 24 mars dernier, est finalement arrivée pour l’homme qui vient de célébrer son 70e anniversaire de naissance, 46 ans après avoir fait son entrée à Télé-Métropole. En additionnant ses années passées à la radio en début de carrière à Victoriaville – sa ville natale –, à Trois-Rivières et à CKAC, à Montréal, Pierre Bruneau aura fait 50 ans d’information au quotidien et en direct, ce qui constitue une marque impressionnante qui sera difficile à égaler et même à surpasser.

Bien sûr, comme Pierre Bruneau s’est fait une spécialité de couvrir les élections depuis 1976, notamment en animant le désormais traditionnel «Face-à-face» présenté à TVA et à LCN, il sera de retour cet automne pour la campagne électorale québécoise. Après coup, il compte profiter de la vie en voyageant avec sa femme et complice des 49 dernières années, Ginette St-Cyr, en plus de continuer ses engagements philanthropiques, notamment à travers la Fondation Charles-Bruneau.

C’est Sophie Thibault qui va succéder à Pierre Bruneau à la fin de l’été à la barre du «TVA Nouvelles de 17 h et 18 h». C’est un beau défi pour la cheffe d’antenne, qui a passé 20 ans aux commandes du «TVA Nouvelles de 22 h». En mai 2002, sa nomination permettait de briser un plafond de verre, car la journaliste entrée à TVA en 1988 devenait alors la première femme nommée cheffe d’antenne d’un bulletin majeur en Amérique du Nord. À la rentrée, elle sera remplacée en fin de soirée par Pierre-Olivier Zappa, étoile montante de l’information à TVA.