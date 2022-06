Des annulations de voyages en raison des délais de passeports

Délais d’attente interminables pour les passeports : une femme de Sept-Îles a été contrainte à annuler son voyage de recherche en Écosse, car elle n’a toujours pas reçu son passeport après trois mois d’attente.

Ayant anticipé les délais d'attente, Annick Boileau avait soumis sa demande de renouvellement le 1er avril dernier.

« On m’avait dit qu’au plus tard le 18 mai j’allais avoir mon passeport. Malheureusement, je ne l’ai pas eu donc j’ai dû tout annuler, a-t-elle décrit. C’est vraiment décevant, pas uniquement du côté personnel, mais aussi professionnel. »

C’est le cas de plusieurs personnes au Bas-Saint-Laurent. Chez l’agence de voyages Vasco à Rimouski, les annulations sont de plus en plus récurrentes.

« J’ai quelques dossiers où j’ai été obligé d’annuler. Des demandes qui étaient dans les délais requis, mais ils n’ont pas pu l’avoir. [...] J’ai un client qui voulait partir au mois de juillet, il a envoyé ses documents au mois d’avril. Service Canada l’a rappelé la semaine dernière en lui disant qu’il n’avait même pas ouvert son dossier », a rapporté le propriétaire de l’agence, Simon Pineault.

Une demande forte

Pendant la période 2021-2022, Service Canada a livré près de 1,2 million de passeports. L’agence prévoit la livraison d’entre 3,6 à 4,3 millions de passeports dans la prochaine année. Avec le relâchement des restrictions et la reprise des voyages, «Service Canada reconnaît qu’une hausse de la demande pour les services de passeports a entraîné des files d’attente et des délais de service plus longs et nous comprenons les préoccupations que cela peut causer à nos clients ».

De longs déplacements pour les régions éloignées

Le bureau de Service Canada à Rimouski offre des services de passeport depuis 2015 pour les clients qui voyagent au-delà de 45 jours ouvrables. Pour les urgences, les Bas-Laurentiens et les Gaspésiens doivent rouler des centaines de kilomètres pour se rendre à Québec ou Montréal afin d’obtenir un service.

«Les gens en région, le phénomène est encore pire. On doit se rendre à Québec ou Montréal, donc c’est franchement loin pour un document qui devrait être franchement délivré dans les 30 jours maximum », a expliqué le vice-président de l’Association des agents de voyage du Québec, Éric Boissonneault

.