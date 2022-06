Des gens attendent 24 heures en file pour leur passeport

Devant un centre de Service Canada à Montréal, notre journaliste de TVA Nouvelles a constaté mercredi que la file était encore plus longue qu’il y a deux semaines: les gens qui veulent être premiers ce matin pour obtenir leur passeport sont arrivés il y a 24 heures.

La file fait maintenant le tour du centre commercial.

«Je suis arrivé hier à 4 heures du matin. J’ai passé la nuit ici. Ma femme et moi sommes relayés», avoue en entrevue un homme.

«Je suis arrivée une heure plus tôt qu’eux, à 3 heures du matin. Je dis à mes enfants que je n’en fais plus de camping, mais je me suis trompée», raconte une femme assise sur une chaise pliante.

«J’ai dormi un peu dans la voiture. (...) Mon voyage est à 19h ce soir», dit un autre.

Certaines personnes ont même raté leur vol mardi en attendant pour leur passeport. Elles doivent donc refaire la file mercredi matin.

Les bureaux ouvrent à 8 h 30.

Du côté du gouvernement fédéral, celui-ci a avoué lundi avoir été pris de court par le volume élevé de demandes de passeport.