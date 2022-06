Des vagues de chaleur inhabituelles à ce temps-ci de l’année

Les vagues de chaleur qui sévissent un peu partout dans le monde sont très inhabituelles à ce temps-ci de l’année, estime le météorologue Gilles Brien.

«On n’a même pas encore débuté l’été et on a déjà des vagues de chaleur en Europe, en Asie, et en Amérique du Nord en même temps, c’est très rare», affirme M. Brien.

Il illustre que des régions du sud de la France ont enregistré des températures de près de 38 degrés à l’ombre, et qu’on prévoit que le mercure atteindra 40 degrés cette semaine.

«Ce sont des conditions très difficiles, on n’a pas vu ça depuis longtemps, c’est une canicule très précoce», souligne le météorologue.

Gilles Brien est définitif, il s’agit d’une conséquence directe des changements climatiques.

Les vagues de chaleur ne seront pas les seules conséquences, des sécheresses sont aussi à prévoir.

