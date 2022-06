Gatineau: les piscines publiques finalement accessibles pour la saison estivale

Les Gatinois pourront plonger dans les piscines publiques de la ville cet été, après qu’une entente de principe fut signée entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

«Les pourparlers, qui avaient débuté en 2018, achoppaient en raison de différends sur le plan monétaire», est-il rapporté mercredi dans le communiqué du SCFP.

Ce dernier dit ne pas vouloir commenter l’entente tant «que les membres ne l’auront pas ratifiée en assemblée générale le 27 juin prochain».

Le SCFP, soit le plus grand syndicat affilié à la FTQ, représente plus de 35 000 employés municipaux et 300 employés du secteur aquatique, sur un total de 125 000 membres à travers la province.