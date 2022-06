Géolagon: «Charlevoix n’a pas besoin d’un tel projet»

De plus en plus de voix remettent en doute le projet du promoteur Louis Massicotte qui souhaite implanter un géolagon artificiel et deux villages de chalets locatifs à Petite-Rivière-Saint-François.

• À lire aussi: Charlevoix aura son lagon bleu

La mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard va encore plus loin et s’y oppose ouvertement et fermement.

Elle invite aussi les Charlevoisiens à se positionner contre le projet.

En 34 ans d’expérience en politique municipale, c’est la première fois que Claudette Simard prend position sur un projet lié à une autre municipalité que la sienne.

Elle juge toutefois essentiel de se positionner en défaveur de celui-ci pour l’avenir de la région qu’elle habite.

L’élue s’inquiète des impacts environnementaux, mais elle rejette principalement l’idée de «ce type de tourisme» dans la région.

«Il ose appeler ça un village soleil avec un lagon... Pardon, est-ce que vous pensez qu’on a besoin de ça dans ce secteur de Charlevoix ? Est-ce qu’on a besoin d’avoir du Airbnb en chalet ? Ces gens-là, ils ne vivent pas, nous, on vit dans Charlevoix», lance la femme inquiète.

Claudette Simard en a aussi contre la façon de faire du promoteur.

La MRC et Tourisme Charlevoix ont appris l’existence du projet dans les médias. Et encore à ce jour, aucune démarche auprès de ces instances n’a été réalisée d’après la femme.

Pendant ce temps, le promoteur a annoncé dans les derniers jours que 86 chalets locatifs ont été prévendus en 4 jours au futur Soleils Village.

«Rien n’est joué, mais de la façon qu’il l’a annoncé, c’est comme si c’était réglé, c’est comme si c’était déjà fait, alors que ce n’est pas ça du tout ça. Mes confrères appuient en général ce que je dis notamment du besoin de travailler à modifier notre schéma d’aménagement pour ne plus vivre sur notre territoire un pareil projet», explique-t-elle.

La femme s’était exprimée sur les réseaux sociaux cette fin de semaine. Claudette Simard et Jean-Guy Bouchard ont aussi discuté ensemble concernant le plan présenté la semaine dernière.

La mairesse estime que la discussion a été très cordiale.