Gestion de l’eau: l’Ordre des géologues demande plus de rigueur

L’Ordre des géologues du Québec s’inquiète de la façon dont les eaux souterraines sont gérées par le gouvernement et propose de mettre en place un bureau qui aurait pour but d’assurer la pérennité de la qualité de l’eau.

Pour l’Ordre, l’expertise des géologues en la matière est «essentielle» à la mise en place de solutions efficaces et pérennes.

«Le Québec vit actuellement une éclosion de problématiques liées aux approvisionnements en eau potable. Devant ces nombreux indices qui indiquent que l’urgence est à nos portes, l’Ordre des géologues du Québec s’inquiète grandement des impacts des orientations de la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030», a déclaré mercredi, par communiqué, Carlos Pelletier Martinez, président de l’Ordre.

Il recommande la mise en place d’un bureau de la connaissance sur l’eau afin d’avoir des informations «justes» pour l’analyse et la prise de décision. Dans la même veine, il suggère la création d’une banque de données liée à la cartographie hydrogéologique, pour que le Québec soit en mesure de mieux quantifier et qualifier ses capacités et besoins en eau.