Grand Prix du Canada : rentable ou pas?

Près de 170 M$ ont été investis dans l’événement du Grand Prix du Canada par les différents paliers de gouvernement depuis 2017. Mais est-ce que tous ces montants investis sont rentabilisés par la venue des touristes et des travailleurs dans la métropole?

Est-ce une dépense ou un réel investissement? Difficile d’avoir une réponse sûre, estime Philippe Barla, professeur d’économie à l’Université Laval.

«On sait effectivement que ça des retombées économiques, c’est vrai que ça attire du monde. On parle de 61 000 touristes de l’étranger qui vont dépenser en moyenne 1000$ pendant le Grand Prix. Oui ça des avantages, il y des gens qui profitent de cela, notamment l’industrie touristique», note le professeur Barla en entrevue au TVA Nouvelles de midi.

Néanmoins, la tenue d’un tel événement engendre une multitude de coûts : les montants versés à l’organisation, et la mobilisation de ressources dédiées à l’événement.

«En période de pénurie de main-d’œuvre, ce personnel ne peut pas travailler autre part. Il y a des coûts liés à la sécurité, à l’environnent...», détaille M. Berla.

Les conséquences sur l’environnement, sur l’impossibilité d’accès au parc Jean-Drapeau pour les résidents, les problèmes de prostitution, et autres conséquences sociales ne sont pas à négliger.

Est-ce que les bénéfices sont donc supérieurs aux coûts?

«Au Québec, on est beaucoup dans les analyses de retombées économiques qui ne permettent pas de déterminer si les projet, que ce soit le Grand Prix ou le 3e lien à Québec [sont rentables]. On fait des analyses de retombées économiques, en pensant que retombées économiques = avantage. En réalité, ce n’est pas ça du tout! On devrait plutôt avoir recours à des analyses avantages-coûts.»

Il note que de telles études, menées en Australie notamment montre que les investissements faits pour le Grand Prix ne passent pas.

«Les désavantages sont supérieurs aux avantages, semblent montrer les études qui existent», conclut le professeur Philippe Barla.

