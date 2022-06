Impressionnante Lara Fabian

On nous avait promis Le meilleur de Lara Fabian. Et c’est exactement ce qu’on a eu, mardi soir. Car c’est une chanteuse au sommet de son art qui a enfilé ses plus grands succès devant un public assurément comblé.

Attendues, ces retrouvailles entre Lara Fabian et son public montréalais ? Oh que oui. On en a eu la preuve sans équivoque.

À peine la chanteuse avait-elle fredonné quelques mots que la Salle Wilfrid-Pelletier s’est mise à vibrer bruyamment, acclamant son idole. Le ton était donné.

Applaudissements tonitruants, « On t’aime Lara ! » hurlés à intervalles réguliers, ovations répétées, cris stridents... Le public montréalais ne s’est pas gêné une seule seconde pour démontrer son affection pour la chanteuse. En retour, celle-ci s’est montrée à la hauteur de chacune de ces marques d’amour.

En voix

Disons-le sans détour : rarement a-t-on entendu une Lara Fabian aussi en voix. Ce n’est en fait rien de moins qu’une classe de maître qu’elle a offert à une Salle Wilfrid-Pelletier pleine à craquer, multipliant les acrobaties vocales périlleuses devant quelque 3000 fans accrochés à ses lèvres, bien heureux d’ouvrir leur coffre à souvenirs.

Car c’est avec une enfilade de succès, comme autant de pierres angulaires de son vaste répertoire, que la chanteuse sillonne présentement la province.

Incontournables

J’y crois encore, Tu t’en vas, I Will Love Again, Saisir le jour, Je t'aime, La différence, Je suis malade... Lara Fabian a articulé sa nouvelle tournée autour de ses plus grands titres, créant du coup un concert sans temps mort, visuellement sobre et d’une grande élégance, à l’instar de la chanteuse.

Le clou de la soirée ? Un Caruso d’une puissance inouïe qui a incité le parterre à se lever d’un bond à peine la dernière note poussée.

Mention spéciale également à Geneviève Jodoin, venue rejoindre Lara Fabian le temps d’un Pas sans toi impeccable et riche en émotions. Ce sera mercredi soir au tour d’Audrey-Louise Beauséjour de partager la scène avec Lara Fabian le temps d’une chanson, tandis que William Cloutier sera de la partie demain.