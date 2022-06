L'abattage des cerfs de Longueuil est suspendu

L’abattage des chevreuils du parc régional Michel-Chartrand à Longueuil qualifié de «massacre» à venir par Me Anne-France Goldwater est temporairement suspendu.

Mercredi matin, le dossier s’est transporté du côté du palais de justice de Longueuil, mais une entente entre les deux parties a été réalisée avant l’audience.

Toutes les démarches visant à procéder à l’euthanasie des cerfs sont suspendues.

En principe, l’opération pour l’abattage d'environ 70 cerfs est prévue à l’automne.

Or, tout est sur la glace tant et aussi longtemps que le débat concernant la poursuite de Me Goldwater contre la Ville pour stopper l’abattage n’aura pas eu lieu devant le Tribunal et que ce dernier n’aura pas rendu de décision.

Rappelons que le cabinet de Me Anne-France Goldwater représente l’organisme Sauvetage Animal Rescue.

L’organisme veut que les cerfs soient traités sur place contre les parasites, que des mâles soient stérilisés et si possible qu’on relocalise les cerfs et qu’on les relâche dans des refuges à travers le Québec.