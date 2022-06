Le nombre de naissances au Québec au même niveau qu’avant la pandémie

Le nombre de naissances au Québec a augmenté de près de 4 % en 2021, par rapport à 2020, pour revenir au niveau observé en 2019, selon les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

En 2021, le Québec comptait ainsi 84 900 naissances, comparativement à 81 850 un an plus tôt. En 2019, on estime à 84 309 le nombre de naissances dans la province.

«Le début de la pandémie de COVID-19 aurait entraîné une diminution des conceptions, comme l’indique un creux de naissances neuf mois plus tard, soit dans les derniers mois de 2020 et au début de 2021. L’effet négatif de la crise sanitaire aurait toutefois été de courte durée, puisqu’on observe un rattrapage des naissances dès mars 2021 (soit neuf mois après la fin de la première vague)», a analysé l’ISQ.

Un taux de fécondité semblable à celui d’avant la pandémie

Le taux de fécondité est aussi revenu à ce qu’il était avant la pandémie. L’ISQ a ainsi établi l’indice synthétique de fécondité à 1,58 enfant par femme en 2021.

«Après être descendu à 1,52 en 2020, il retrouve un niveau semblable à celui des années 2018 et 2019», a-t-on précisé.

Notons toutefois que l’indice affiche une tendance générale à la baisse depuis 2009 (1,73).

Les données montrent également que la fécondité s’est accrue dans presque toutes les régions en 2021. Montréal est la seule région où la baisse de la fécondité enregistrée en 2020 n’a pas été suivie d’une hausse en 2021. Cette région continue d’afficher la plus faible fécondité (1,3 enfant par femme), tandis que le Nord-du-Québec maintient la plus élevée (2,7 enfants par femme).