Les Fêtes de la Nouvelle-France soulignent leur 25e anniversaire

Les Fêtes de la Nouvelle-France seront de retour pour animer le Vieux-Québec cet été du 4 au 7 août prochain avec une programmation pour tous les goûts qui soulignera le 25e anniversaire de l’événement.

Après une pause complète en 2020 et une édition virtuelle en 2021, il est enfin temps de sortir ses plus beaux atours pour fêter et s’amuser. Bien que les rues du Vieux-Québec seront animées par des bénévoles vêtus de costumes d’époque, les activités seront concentrées au parc de l’Esplanade, près de la porte Saint-Louis.

Les lieux seront divisés en trois quartiers : le village, le port et le poste de traite. C’est à cet endroit aussi qu’on retrouvera L’Auberge Coureur des Bois où seront présentés différents spectacles et où les festivaliers pourront chanter et taper du pied.

«On revient à notre programmation normale pré-pandémie», se réjouit Marie-Ève Jacob, directrice générale des Fêtes dont l’enveloppe budgétaire se chiffre à 2 M$.

«C’est le retour d’un cœur de fête où les visiteurs sont appelés à vivre une immersion à travers des décors, des personnages et beaucoup d’histoires partagées par des comédiens et des historiens. À cela s’ajoute des événements ponctuels plus festifs avec une touche de folie», mentionne Mme Jacob.

En grande nouveauté, l’improvisation théâtrale et musicale sera à l’honneur avec des prestations uniques du Punch Club et de la Ligue d’improvisation musicale de Québec.

«Présenter de l’improvisation aux Fêtes de la Nouvelle-France, c’est une première. Même chose avec la Ligue d’improvisation musicale de Québec. Les musiciens auront des instruments d’époque. Évidemment, quand on est en mode impro, on n’assure pas le fait historique. Ça va animer l’auberge qui est un lieu très festif», lance Mme Jacob.

Afin de souligner le 25e anniversaire, le pique-nique de Sa Majesté est organisé le samedi au jardin des Gouverneurs. L’événement est gratuit et les festivaliers pourront soit apporter leur nourriture ou se procurer une boîte gourmande qui sera vendue en ligne bientôt. Les convives sont invités à se costumer, mais ce n’est pas obligatoire. Les Folles du Roy (un spectacle de drags) et des musiciens du Roi Soleil animeront l’endroit.

Le dimanche sera présenté le brunch de Sa Majesté sous le thème des cultures culinaires des Premières Nations et de la Nouvelle-France. Un billet sera requis pour cette activité.

«Je pense qu’on va avoir beaucoup de monde. Je ne suis pas trop inquiète au niveau de l’achalandage», ajoute la directrice générale.

La Chasse au trésor sera également de retour. La programmation complète est disponible sur le site de l’événement.