Oliver Stone à Québec: «Je ne suis pas l’ami de Poutine»

Le cinéaste américain Oliver Stone affirme qu’il n’est pas un proche de Vladimir Poutine et que le documentaire qu’il a réalisé sur le président russe, en 2017, n’était pas complaisant.

Questionné sur ses liens avec Poutine et la controverse que cela suscite dans le cadre de sa visite à Québec, lors d’une entrevue accordée à des représentants du Journal et de TVA, mercredi, Stone a défendu, d’un ton agacé, son film Conversations avec monsieur Poutine, basé sur 50 heures d’entrevue avec le président russe.

«C’est une très bonne entrevue et vous pourriez apprendre des choses si vous la regardez au lieu d’être un ignorant qui déteste la Russie», a-t-il déclaré, avant de dire qu’il ne devrait pas parler de ce sujet parce qu’il est dans la capitale pour promouvoir son dernier documentaire JFK Revisited: Through The Looking Glass.

Photo Cédric Bélanger

Pourtant, l’invitation qui lui a faite par le Festival de cinéma de la Ville de Québec à s’entretenir en public, ce soir, au Théâtre Le Diamant, avec l’ancien journaliste Jean-François Lépine, visait précisément à discuter de sa carrière.

«Je répète, a-t-il répondu, qu’il n’y a pas de raison d’en discuter à moins que vous ayez vu le film. Il y a des gens qui ne l’ont pas vu et qui disent que je suis son ami. Je ne suis pas son ami. Je ne suis pas son ami. J’étais l’intervieweur et j’étais neutre.»

Quant à ceux que sa présence dérange à Québec, «laissez-les discuter avec moi, laissez-les venir ce soir».

AFP

Dans des publications mises en ligne sur Facebook depuis le début de la guerre en Ukraine, le cinéaste de Platoon, Né un 4 juillet et JFK laisse notamment entendre que l’invasion russe est une réponse aux manœuvres anti-russe des gouvernements américain et ukrainien.

Le FCVQ se défend

Plus tôt aujourd’hui, le directeur général a défendu la décision du FCVQ d’inviter le polarisant cinéaste à Québec.

«L’objectif que nous avons avec cet événement est de lancer notre concept de grandes rencontres avec un artiste international. Quand on va jouer dans ces ligues-là, souvent on peut faire face à certaines controverses, mais ce qui est important pour nous, c’est d’accueillir un artiste qui a une carrière phénoménale», a dit Martin Genois

Martin Genois assure que M. Lépine aura la liberté de poser toutes les questions à Oliver Stone. «Il va poser les bonnes», assure-t-il.

«Nous ne sommes pas dans la glorification de quelqu’un, mais dans l’échange et le public pourra poser ses questions», réitère Martin Genois.

Le patron du FCVQ ne croit pas que la réputation du festival sera ternie par la visite d’Oliver Stone.

«On fait confiance à l’ouverture d’esprit et à l’intelligence des gens. Ils vont juger sur le résultat final, qui sera un grand entretien intelligent avec des questions non complaisantes. Je souhaite que ce soit ça qu’on retienne.»