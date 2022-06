Oliver Stone passera une semaine à Québec

Invité par le Festival de cinéma de la Ville de Québec, le cinéaste américain Oliver Stone, qui a présenté son documentaire JFK Revisited : Through The Looking Glass, au public du Cinéma Le Clap, lundi soir, va finalement passer six jours dans la capitale.

Le réalisateur de 75 ans, oscarisé pour Platoon et Né un 4 juillet, est arrivé vendredi à Québec en compagnie de sa femme Sun-jung Jung.

Samedi, a-t-on appris, il s’est glissé incognito dans une des salles du Clap pour assister à une représentation de Top Gun puis, lundi soir, il est retourné au même endroit pour participer à une séance de questions et réponses avec le public à la suite de la première de JFK Revisited.

«Bonjour, il me fait plaisir de retourner au Canada», a-t-il dit à la foule, en français, en montant sur scène, après avoir salué des employés du cinéma, dont le propriétaire Robin Plamondon, dans les corridors.

Photo Cédric Bélanger

Il se prêtera de nouveau au même exercice, mercredi soir, cette fois au Diamant, au cours d’une rencontre organisée par le FCVQ et animée par Jean-François Lépine, avant de rentrer à Los Angeles, jeudi.

Haro sur les médias

Trente ans après la sortie de son controversé film JFK, Oliver Stone, dont la proximité avec le président russe Vladimir Poutine fait polémique, enquête de nouveau sur l’assassinat du président Kennedy dans ce documentaire d’abord présenté au Festival de Cannes, en 2021.

En s’appuyant sur des documents déclassifiés par le gouvernement américain, il tente de démontrer qu’il y avait plus qu’un tireur, le 22 novembre 1963, à Dallas, et que si Kennedy n’avait pas été tué, il n’y aurait pas eu de guerre au Vietnam.

Il reproche aux médias américains d’ignorer les éléments nouveaux qu’il présente dans son film. «Nos conclusions proviennent des documents, mais les médias disent que c’est mince et insignifiant. Pas du tout. Les médias sont complices dans cette affaire depuis les débuts», a-t-il pesté devant le public québécois.

Un Québécois dans le film

Dans la foule, il y avait Paul Bleau, un professeur au Cégep Champlain - St.Lawrence de Québec et qui intervient dans le film à titre d’expert de la mort de JFK. Il a publié de nombreux articles à ce sujet, notamment sur un site web dirigé par James DiEugenio, l’auteur du film qui a inspiré le documentaire d’Oliver Stone.

C’est lui qui, après avoir accordé une entrevue à Stone à Washington, lui a suggéré de venir faire de la promotion à Québec.

Il était à l’entrée du Clap, lundi, pour l’accueillir.

«L’idée, c’est qu’il vienne faire la promotion du film et qu’on en profite pour lui montrer que Québec est une belle ville de tournage», dit M. Bleau.