Pont-tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine: fermé en même temps que le Grand Prix

Le pont-tunnel qui relie la Rive-Sud à Montréal sera complètement fermé durant la fin de semaine alors que la métropole attend des milliers de visiteurs pour le Grand Prix de Formule 1.

«Une fermeture complète d’un tronçon de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, ainsi que des fermetures de bretelles dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30 seront mises en place durant la fin de semaine du 17 au 20 juin», indique par communiqué le ministère des Transports du Québec.

Ces fermetures entreront en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi à partir de 0 h 30 et dureront jusqu’à lundi matin 5 h.

Selon le gouvernement, c’est dans le but d’installer une plateforme de travail au dans le tunnel en et d’amorcer des travaux en lien avec la construction de portiques de signalisation dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30, que les fermetures sont requises.

Mécontentement

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a provoqué une vague de mécontentement de la part d’utilisateur. Plusieurs ont souligné le manque de réflexions.

«Belle façon de montrer de quoi à l’air Montréal à tous les touristes qui seront en ville pour le Grand Prix ! Ils auront vraiment le goût de revenir visiter notre ville», a commenté une femme.

«Pas une bonne idée avec la fête des Pères et grand prix», ajoute de son un homme.

D’autres espèrent que le gouvernement fera marche arrière avec cette décision.

«En espérant que ça change demain comme c’est souvent le cas», a écrit sur Facebook une utilisatrice.

Selon le chroniqueur de Radio Circulation 730, Philippe Lague, ce plan pourrait effectivement changer.

«Est-ce qu’ils vont décider de reporter les travaux d’une semaine, c’est possible, ça arrive. Les communiqués changent tous les jours», a-t-il expliqué au Journal.