Tramway de Québec: le projet pourrait être carboneutre dès la 9e année d’exploitation

Le futur tramway de Québec, qui doit entrer en service en 2028, pourrait atteindre la carboneutralité dès sa 9e année d’exploitation, en 2037, conclut un nouveau bilan GES dévoilée mercredi.

Les études de 2019 ont été mises à jour en raison de l’évolution du dossier et du changement de tracé qui desservira désormais le secteur D’Estimauville à Beauport au lieu de Charlesbourg.

L’étude réalisée par Systra Canada – qui collabore avec la Ville de Québec depuis plusieurs années – conclut que 127 000 tonnes de CO2 seront émises durant la construction.

En revanche, d’ici 2041, le tramway contribuera à éviter l’émission de 216 000 tonnes grâce à la hausse anticipée de la part modale du transport collectif pour un «gain net» de 89 000 tonnes.

«On vient de vous faire une démonstration éloquente de la valeur environnementale de ce projet-là», s’est félicité le maire Bruno Marchand.

Auparavant, la carboneutralité devait être atteinte après 13 ans. Les nouveaux paramètres du projet (comme le raccourcissement du tunnel du tramway au centre-ville et la réduction de tracé) ont changé la donne. Systra anticipe désormais l’atteinte de la carboneutralité après 11 ans.

En ajoutant la stratégie de végétalisation du nouveau maire, qui a promis de remplacer chaque arbre abattu par 20 nouveaux arbres, le bilan GES s’améliore encore et permet d’envisager la carboneutralité après neuf ans, a-t-on expliqué en point de presse à l’hôtel de ville.

«En passant, les jeunes arbres captent plus de carbone que les arbres âgés, contrairement à la croyance populaire. On a l’impression que les grands arbres, par leur effet de canopée, captent plus de carbone alors que ce n’est pas vrai», a indiqué le maire.

Construire un métro souterrain sur toute la longueur du tracé au lieu d’un tramway, par ailleurs, générait cinq fois plus de gaz à effet de serre, a-t-il fait valoir, rappelant que «ce qui a le plus d’impacts (dans le bilan GES) actuellement, c’est la question du tunnel.»

