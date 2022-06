Trudeau fera une tournée de trois sommets internationaux

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé ce mercredi qu’il participera à la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (RCGC) au Rwanda, au Sommet du G7 en Allemagne et au Sommet de l’OTAN en Espagne d’ici la fin du mois.

Les thèmes du réchauffement climatique, de la crise économique et de la guerre en Ukraine seront abordés lors de ces rencontres.

«Je suis impatient de rencontrer leurs dirigeants au cours des prochaines semaines pour faire le travail nécessaire afin de relever ces défis et d'améliorer la vie des gens du monde entier», a fait savoir le premier ministre du Canada Justin Trudeau.

«Dans le cadre de ces rencontres, le premier ministre resserrera encore davantage les partenariats importants et fera progresser les priorités communes, notamment défendre la paix, la sécurité et les droits de la personne; mener une action climatique ambitieuse et faire croître l'économie; et rendre la vie meilleure et plus abordable pour les gens du monde entier», est-il indiqué dans un communiqué du Bureau du premier ministre.

Les pays du Commonwealth sont dans la mire du premier ministre, qui tient à solidifier les relations avec les 54 États inclus dans l’organisation, afin d’améliorer la vie des résidents des pays concernés.

Au G7, du 26 au 28 juin, Justin Trudeau et les pays constituants continueront d’honorer leurs promesses de soutenir l’Ukraine en travaillant sur des solutions pour les Ukrainiens déplacés.

«Le premier ministre continuera de promouvoir des priorités communes, comme soutenir pleinement l'Ukraine, bâtir un avenir plus vert et continuer d'envoyer des vaccins contre la COVID-19 à ceux qui en ont besoin, ainsi que les valeurs qui unissent les pays du G7, dont la démocratie, les droits de la personne et l'égalité des sexes», a-t-on annoncé.

Lors de la rencontre de l’OTAN, le conseil devrait discuter «des menaces et des défis courants et futurs concernant la sécurité transatlantique, dont l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et les moyens de renforcer nos engagements communs en matière de sécurité afin de protéger nos citoyens», selon le communiqué.

La rencontre aura lieu du 28 au 30 juin.

Une rencontre bilatérale est également prévue le 30 juin entre le premier ministre de l’Espagne, Pedro Sanchez, et Justin Trudeau.