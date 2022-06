Un agresseur sexuel d'enfants pourrait être déclaré délinquant dangereux

Un homme de 45 ans qui a plaidé coupable à de multiples accusations de nature sexuelle impliquant des enfants pourrait être déclaré délinquant dangereux.

Denis Boily, de Longueuil, a été arrêté en mai 2020. Il a depuis plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation pour des crimes sexuels, dont agressions sexuelles commises sur de jeunes enfants.

Entre 2012 et 2020, Boily a agressé sept enfants qui avaient entre 3 et 12 ans, des gestes qui se sont répétés sur une longue période.

Son arrestation qui a été médiatisée par la police de Longueuil a permis de découvrir la septième victime.

«On considère que les crimes de monsieur sont graves, qui ont perduré dans le temps. On est inquiets par les risques de récidive qui sont identifiés par les rédacteurs du rapport. C’est pourquoi on souhaite que monsieur soit soumis à ce régime-là. Notre but en tant que poursuivant est de protéger la société», explique Me Amélie Savard, procureure de la Couronne au dossier.

S’il est déclaré délinquant dangereux, il devra être évalué durant son temps en pénitencier et sous surveillance une fois en liberté.

La durée de ce statut devra être déterminée par un magistrat.