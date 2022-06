Un appareil de médecine nucléaire pour soigner le cancer

Darya, une femme atteinte d’un cancer subit des examens d'imagerie nucléaire au seul endroit qui lui est accessible, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal.

L’appareil fonctionne par des injections d’un produit légèrement radioactif, qui une fois en place dans le corps, permet de fournir une imagerie de l’évolution de sa maladie.

«Cet appareil-là nous permet d'injecter le produit radioactif. Le cancer, il est avide de sucre. Alors, nous, c'est un sucre qui est synthétique qu'on injecte aux patients. Ce sont de petites doses. Nous utilisons peu de produit radioactif», explique Nancy Michaud, coordinatrice à l’unité de médecine nucléaire.

La patiente de 21 ans doit ensuite attendre une heure avant de subir son examen. Il faut que le produit injecté dans ses veines fasse effet pour permettre une bonne lecture en trois dimensions durant la séance dans l'appareil qui dure 20 minutes.

Cela a permis au docteur de détecter de nouvelles masses cancéreuses chez une autre patiente.

Chaque jour, 23 patients sont admis ici et proviennent de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, de Santa Cabrini et de tous les hôpitaux du CISSS de la Montérégie-Est.

L'appareil fonctionne tous les jours à plein régime et est en fin de vie. Il aurait dû être remplacé en 2018 mais le sera bientôt et sera accompagné d’une nouvelle unité de médecine nucléaire. Un projet qui au total, est évalué à environ 22 millions, et qui n'aurait pas pu voir le jour sans la participation financière à hauteur de 3,4 millions de la fondation de l'hôpital.