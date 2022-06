Une belle cuvée pour le Polaris

Les récentes parutions des vedettes internationales The Weeknd et Arcade Fire dominent la liste des quarante albums canadiens qui se sont taillé une place sur la longue liste du prix Polaris.

Avec WE, paru ce printemps, le collectif autrefois basé à Montréal tentera de remporter pour la deuxième fois le prix remis au meilleur album canadien de la dernière année. En 2011, Arcade Fire avait été plébiscité pour The Suburbs.

Pour ce qui est du Torontois et mégastar The Weeknd, qui n’a jamais gagné ce prix voté par des représentants de la presse musicale de partout au pays, il obtient pour la cinquième fois un billet pour les étapes finales du Polaris à la suite du succès critique et populaire de son dernier-né, Dawn FM.

En plus d’Arcade Fire, trois anciens vainqueurs peuvent espérer devenir les premiers artistes de l’histoire du prix Polaris à le remporter deux fois.

La rappeuse Backxwash, basée à Montréal, est de retour dans la course, deux ans après son couronnement en 2020. La rappeuse de Toronto Haviah Mighty et la chanteuse de gorge inuite Tanya Tagak, respectivement décorées en 2019 et 2014, peuvent aussi rêver au doublé.

14 candidats du Québec

Outre Arcade Fire et Backxwash, le Québec est bien représenté sur la longue liste. Côté musique francophone, les nouveautés de Hubert Lenoir (Pictura De Ipse : musique directe), Les Louanges (Crash) et Lydia Képinski (Depuis) ont obtenu la faveur du jury.

Les précédentes parutions de Lenoir et Les Louanges avaient déjà réussi à se hisser dans la courte liste de dix albums finalistes, laquelle sera dévoilée, cette année, le 14 juillet.

Quatre ans après avoir placé son album Dans ma main dans la courte liste, le pianiste Jean-Michel Blais revient dans la longue liste avec Aubades.

Côté franco, il faut aussi relever la présence des albums de la Néo-Brunswickoise Lisa LeBlanc (Chiac Disco) et du Néo-Écossais P’tit Belliveau (Un homme et son piano), de même que celle de l’œuvre multilingue de Pierre Kwenders (José Louis and The Paradox of Love).

Les autres artistes basés au Québec en lice sont Basia Bulat, Chiiild, Ada Lea, Men I Trust, Cedric Noel, Ouri et Stars.