Urgence santé: une pénurie à prévoir pour plusieurs années

La situation est encore très critique chez Urgence Santé et pourrait perdurer encore un moment, le manque d’ambulancier étant très inquiétant à quelques jours de la fin de semaine du Grand Prix de Formule 1 qui se tient à Montréal.

«On met tout en branle pour essayer de combler les manques. Le plus critique est la nuit. Les cadres vont sur le terrain pour aider le plus possible à atténuer les conséquences», a déploré le porte-parole corporatif pour Urgences-santé, Stéphane Smith, à QUB radio.

Une pénurie à prévoir pour plusieurs années

«Au niveau de la pénurie d’effectifs, on en a encore pour plusieurs années ça c’est certain. On essaie d’être en mode solution», a-t-il affirmé à l’animateur Philippe-Vincent Foisy.

M. Smith est toujours à la recherche de main-d’œuvre, mais a cependant noté que le projet pilote annoncé mardi par le ministre de la Santé, Christian Dubé, permettra de désengorger un peu les urgences.

Les ambulanciers pourront pratiquer certains gestes médicaux et intervenir à domicile afin de mieux orienter et aider les patients qui n’ont pas besoin d’aller aux urgences.

En date de mardi, l’urgence de l’Hôpital général Juif de Montréal était occupée à 223 % de ses capacités avec 118 patients.

Malgré tout, Urgences-santé se dit prêt à répondre aux besoins terrains qu’occasionnera forcément le Grand Prix.«La fin de semaine du Grand Prix est toujours un moment extrêmement occupé pour nous.

On a des équipes déployées exclusivement pour cet événement-là, mais c’est certain que c’est une fin de semaine difficile pour tous les paramédics avec les gens intoxiqués et tous les débordements», a soutenu Stéphane Smith à QUB radio