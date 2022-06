4000 erreurs dans les dossiers de vaccination

L’opération massive de vaccination contre la COVID-19 qui s’est mise en branle très rapidement, il y a environ un an et demi, a amené son lot de défis.

Près de 4 000 dossiers de personnes vaccinées en Outaouais comportent des erreurs.

Une dizaine d’employés du CISSS de l’Outaouais doivent contacter chaque personne pour valider leurs informations personnelles, il peut s’agir du code postal et même du type de vaccins reçu.

Chaque information était entrée manuellement par un employé lors de la vaccination.

Comment peut-on explique un nombre aussi élevé d’erreurs?

Il faut se rappeler que lors de l’opération massive de vaccination, il y avait un manque criant de personnel.

Il faut aussi dire qu’au total 900 000 doses ont été administrées.

Pour sa part, le Conseil pour la protection des malades n’est pas très impressionné par ces révélations.

Son président Paul G. Brunet, considère qu’il s’agit d’un exemple clair que le système de santé est désuet au Québec.

«Je ne pensais pas que l’on continuait à faire de telles erreurs et avoir un tel niveau d’incompétence dans le réseau de la santé avec les milliards de dollars qu’on dépense chaque année. Si c’était quelqu’un de très haut dans la hiérarchie du ministère de la Santé, je vous jure qu’on ferait des pieds et des mains pour corriger le tir. Mais comme c’est nous autres, le bon peuple, va falloir faire avec et vivre avec les fausses informations», explique-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Le CISSS de l’Outaouais assure faire son possible pour qu’une situation de la sorte ne se reproduise plus.