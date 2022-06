Vol d'ordinateurs au CHU de Québec: les dossiers de 10 000 employés subtilisés

Les données personnelles de près de 10 000 employés du CHU de Québec ont été subtilisées lors d’un cambriolage survenu dans la nuit du 5 au 6 juin dernier.

Les malfaiteurs ont pénétré par effraction dans des locaux du Centre de recherche du CHU de Québec et se sont emparés de matériel informatique où se trouvaient des dossiers d’employés. 9500 travailleurs anciens et actuels sont touchés.

Une enquête policière est en cours.

«Nos collègues du Service de police de la Ville de Québec nous ont confirmé qu’il y a eu des arrestations dans le dossier et on a pu récupérer une partie du matériel informatique. Malheureusement, on ne peut pas présumer qu’il n’y a pas eu dans l’intervalle un transfert des données vers un tiers», soutient le porte-parole du CHU de Québec, Jean-Thomas Grantham.

Aucune donnée de patient ou de participants à des projets de recherche n’a été volée.

Le CHU de Québec assure que des mesures sont prises pour éviter qu’une situation semblable ne se reproduise. Toutes les personnes touchées par ce vol seront avisées par l’employeur.

«On veut vraiment contacter tout le monde pour les informer et pour qu’ils puissent avoir les informations de comment protéger leurs données», explique M. Grantham.

Le CHU de Québec invite les anciens employés qui n’auraient pas été contactés à appeler au 418 525-4444 poste 84105 pour obtenir des informations.

Une page web a également été créée pour répondre aux questions des gens touchés: www.crchudequebec.ulaval.ca/donnees-info