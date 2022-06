Hier, on apprenait que la gouverneure générale, Mary Simon, avait dépensé 100 000 $ en frais de traiteur pour elle et ses 29 invités à bord d’un avion, en mars dernier. Même si c’est un cas isolé depuis sa nomination, notre chroniqueur Mario Dumont constate que les gens n’ont plus de patience.

«En langage de promeneur de chien, il n’y a plus longue laisse, il n’y a aucune patience», souligne M. Dumont.

Par le passé, les dépenses personnelles d’autres gouverneures générales telles que Michaëlle Jean et Adrienne Clarkson avaient fait sourciller la population.

«Son bureau qui dit hier “oh, nous autres, pour les repas, c’est l’armée qui nous booke ça”. Tu te fais pogner dans un scandale de grosses dépenses, tu prends le bonnet de l’âne puis tu le mets sur la tête des gens de l’armée. Ce n’est pas fort comme défense», pense-t-il.

«J’ai de la misère à croire ça.»

56 000 $ est le montant que le premier ministre Justin Trudeau et la vice-première ministre Chrystia Freeland ont déboursé lors d’une virée de quelques jours en Europe, en mars, pour eux et leurs 58 invités.

«C’était le quart des dépenses pour deux fois plus de gens. Ils n’ont pas mangé du baloney périmé là. C’est quoi la joke dans le fois quatre? (...) Le jour où tu es nommé, je me demande ce qu’on leur dit sur les dépenses», se questionne Mario Dumont.