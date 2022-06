Dépenses de la Gouverneure générale «Ottawa devrait suivre le modèle québécois»

Le député du Parti conservateur du Canada, Gérard Deltell, dénonce les dépenses élevées de la Gouverneure générale et croit également qu’Ottawa devrait suivre l'exemple du Québec.

«Au Québec, vous avez un lieutenant-gouverneur. Lorsque Michel Doyona été nommé pour cette fonction, il a coupé du tiers le budget d’exploitation et lorsqu’il reçoit des gens, il a déjà confié qu’il allait lui-même au Costco acheter des petites bouchées», dit le député fédéral.

Le député conservateur croit que le premier ministre a imposé un mauvais exemple dans les dernières années.

«C’est le premier ministre qui l’a nommé là et comme monsieur Trudeau dépense depuis 7 ans sans compter, ça fait que tout le monde se croit tout permis», dit-il.

La Gouverneure générale a dépensé près de 93 000$ en 9 jours pour un voyage de 30 personnes.

À titre d’exemple le premier ministre a dépensé 57 000$ en 7 jours pour deux fois plus de personnes.

«La facture de restauration incluait trois soupers, trois déjeuners, deux diners, différentes collations pour 29 passagers et 7 membres d’équipage, incluant l’équipe de vol et le personnel de sécurité (...) Après réception de la facture, le coût total pour le service de restauration est de 80 367$», mentionne le ministère de la Défense nationale via communiqué.

