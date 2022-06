Des travaux en vue du doublement de l’autoroute 55

Québec devrait confirmer sous peu le lancement des appels de propositions pour doubler l’autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie, au Centre-du-Québec.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, devrait venir en faire l’annonce sur le terrain à Bécancour d’ici quelques jours.

«C’est une promesse électorale. On avait dit avant les prochaines élections. Il reste encore quelques semaines. Vous vous rappelez qu’on a fait une annonce comme quoi on allait le faire. Il y avait des travaux préliminaires à faire. Maintenant on arrive pas mal aux appels d’offres», a résumé Donald Martel, député caquiste de Nicolet-Bécancour.

Le militant pour le doublement Rémi Provencher est encouragé par ce qu’il voit sur le terrain.

Depuis quelques semaines, des équipes de forage sont au travail dans l’emprise de l’autoroute pour la réalisation des études de sol.

Québec avait déjà donné le feu vert aux travaux d’ingénierie avec un budget allant jusqu’à 4 millions de dollars.

«Pour moi, c’est très rassurant parce que ça annonce qu’il y a quelque chose qui s’en vient», s’est réjoui M.Provencher.

Le doublement sur une distance de 27 kilomètres devrait coûter autour d’un demi-milliard de dollars.

Québec ne veut pas s’avancer sur des estimations pour ne pas influencer le processus d’appels d’offres.