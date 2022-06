Glissement de terrain à Saguenay : les familles évacuées dans l’incertitude

De nombreuses familles évacuées suite au glissement de terrain dans le secteur La Baie à Saguenay se demandent si elles pourront un jour réintégrer leur résidence.

Même si les analyses de sol ne sont pas complétées, certains sinistrés doutent déjà. Il semble se résoudre eux-mêmes à ne pas retourner dans leurs maisons, bien qu’ils craignent de perdre leurs racines.

«On prend ça très dur. Très dur. C’est vraiment très dur pour le moral», a dit l’un d’eux, Marius Harvey, très émotif.

Au pied du talus, sa maison de la 8e avenue est la voisine directe de celle qui a été emportée et dont la remise s’appuie sur la sienne.

Avec sa propriété dans une telle position risquée, il sait bien qu’il ne retournera peut-être jamais chez lui.

«Ils ne me l’ont pas dit, mais je m’attends à ce qu’on soit obligé de partir de là, même après 47 ans, a ajouté M. Harvey en faisant une pause et en soupirant.»

Ce propriétaire fait le deuil de sa maison. «La maison, oui, mais la place aussi. Ça fait 47 ans qu’on vit là. On est attaché à notre coin. C’est sûr qu’on ne restera plus là. Je prétends que nous ne resterons plus là, mais je suis pas mal sûr et certain. Ils avaient abordé déjà qu’il pourrait y avoir des maisons qui pourraient être expropriées, mais ce n’est pas encore officiel. Mais où je suis là, je suis dans le gros risque.»

«S’ils me redonnent la chance, je ne sais pas si je n’y retournerais pas, a -t-il déclaré. Comme on dit, il faut mourir à une place. C’est ma demeure. C’est mon lieu,» a-t-il ajouté, les yeux mouillés.

En haut de la pente, un autre propriétaire, Pierre Verreault, a le même sentiment.

«C’est ça de rester au sommet d’une montagne. Ce n’est pas du cran,» a-t-il admis, résigné.

Pierre Verreault possède une maison rénovée sur la rue du Cap, au bord du précipice. «Je suis le voisin du gouffre. Il y a de bonnes chances qu’on ne puisse plus jamais aller là», a-t-il affirmé.

Il adore son petit coin. «C’est vraiment une belle place. Je vois le boulevard de la Grande-Baie Nord. Je vois la côte de Saint-Félix. C’est une vue extraordinaire, mais c’est ça.»

Depuis le glissement de lundi, plusieurs citoyens ont observé de petits décrochages. Les bandes de gazon en haut du talus baissent graduellement.

«C’est sûr qu’avec la pluie qui tombe, on ne prend pas de chance présentement,» a indiqué le chef de division du Service incendie de Saguenay, Christian Fillion, en conférence de presse.

Sur le terrain, les experts de la firme Englobe, engagée par la Ville de Saguenay, font du forage pour sonder le sol. Le danger pour chaque maison sera évalué cas par cas.

«On voit la même chose que vous. On n’est pas spécialiste nous non plus, a ajouté Christian Fillion, questionné sur les constatations faites sur place et qui n’augurent rien de bon pour certains propriétaires. Ce que j’ai dit aux citoyens, c’est que si je donne le OK, c’est que nous on irait rester là et qu’on n’aurait pas de crainte. Si j’ai un doute, c’est sûr qu’on ne le fera pas. Les gens qui vont avoir le OK de réintégrer, ça va être sécuritaire.»

Pour Marius Harvey, l’aide maximale de 260 000 $ octroyée s’il en vient à devoir quitter sa demeure ne lui redonnera pas ce qu’il a mis une vie à bâtir.

«Je crois que l’on pourra avoir de l’aide, mais avec l’aide, on est toujours perdant. Parce qu’une maison, j’ai 44 par 38 de maison, j’ai sept chambres à coucher, un salon 15 par 25 pieds. Je ne pense pas que je puisse me rebâtir à ce prix-là.»

Marius Harvey ne se fait donc pas d’illusion, mais avant de savoir de ce qui adviendra de sa propriété, il devra attendre les résultats des analyses menées par des spécialistes