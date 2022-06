Inflation : le gouvernement Trudeau vit-il dans le déni?

Bien qu’elle se soit voulue rassurante jeudi, la ministre des Finances Chrystia Freeland n’a pas convaincu les collaborateurs de l’émission «La Joute» que le Canada était bien outillé face à l’inflation et l’incertitude économique qui se fait de plus en plus sentir partout dans le monde.

La ministre Freeland n’a présenté aucune nouvelle annonce jeudi, mais a rappelé les mesures déjà prévues par Ottawa. Celle-ci a déclaré que le Canada était, selon elle, le meilleur pays pour affronter la potentielle crise à venir.

«C’est du réchauffé, il n’y avait rien de nouveau. (...) Elle peut bien se vanter que le taux de chômage est bas, mais ça veut dire qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre présentement. Il ne faut pas trop s’en vanter», affirme Marc-André Leclerc.

Yasmine Abdelfadel ne partage pas l’optimisme de la ministre des Finances. Selon elle, le gouvernement Trudeau pourrait payer cher pour ses budgets dépensiers des dernières années.

«Quand c’était l’occasion de faire preuve de rigueur, de moins dépenser, de prévoir pour les mauvais jours, ça n’a pas été le cas, ça n’a pas été l’idéologie économique du gouvernement Trudeau», clame la jouteuse.

«Quand je vois le discours de Mme Freeland aujourd’hui, je m’inquiète encore plus, parce que je me dis : ‘’est-ce qu’ils voient venir ce que tout le monde voit venir, à part le gouvernement fédéral?’’ Aucune réponse là-dessus», ajoute-t-elle.

Pour voir l’échange complet, visionnez la vidéo ci-haut.