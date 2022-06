La CMM veut protéger ses terrains de golf

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a adopté jeudi un règlement de contrôle intérimaire (RCI) ayant pour but de favoriser la «reconversion et la renaturalisation» d’espaces verts. Six terrains de golf nécessitant une «attention prioritaire» sont notamment visés.

Les Clubs de golf de Belœil, Candiac et Mascouche, le golf municipal de Chambly, l’ancien golf de Rosemère ainsi que le club de golf Le Boisé, à Terrebonne, sont visés.

La mesure limitera donc la possibilité de développement immobilier sur les espaces visés.

D’autres secteurs s’ajouteront au RCI dans une éventuelle deuxième phase, dont davantage de terrains de golf. La CMM indique qu’elle réalisera des études à cet effet pour accroître la superficie d’espaces verts dans le Grand Montréal.

«Les rapports alarmants du GIEC [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] imposent aux municipalités de poser des gestes ambitieux et concrets pour accélérer la transition écologique et assurer aux générations futures un avenir viable», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La CMM demande également au gouvernement une aide de 100 millions $ pour mettre en place un nouvel axe du programme de financement de la Trame verte et bleue, qui encourage un développement durable du territoire dans la région métropolitaine.

Le gouvernement a également annoncé l’entrée en vigueur du RCI sur les milieux naturels, que la CMM avait adopté en avril dernier. Le règlement ajoutait 12 367 hectares de milieux naturels qui font l’objet de mesures de conservation dans le Grand Montréal.