L'agrandissement du QG de la police de Trois-Rivières deux fois plus coûteux que prévu

Pour justifier la hausse des coûts d'agrandissement du quartier général de la police de Trois-Rivières qui ont doublé, la police mentionne des enjeux de sécurité et de confidentialité.

Le chef de police, Maxime Gagnon, a accepté de faire faire le tour du propriétaire à une équipe de TVA Nouvelles.

Un souci de confidentialité commence dès l'entrée dans le poste de police. Avec beaucoup d'écho, toute conversation, même à voix basse, est entendue par tous ceux qui s'y trouvent.

«Si vous avez vécu quelque chose de pas l'fun, ça ne te tente pas de le raconter devant quelqu'un qui attend», a soupiré le directeur en faisant remarquer qu'on voit très bien à l'intérieur du poste. « Vous venez chercher une information et vous rencontrez votre voisin qui vient de se faire arrêter. Ou une personne connue qui vient de se faire arrêter. Donc pour la confidentialité, encore une fois ce n'est pas respecté. »

La personne qui veut dénoncer une situation ou une agression ira ensuite dans un local adjacent, le même où les empreintes digitales d'une personne arrêtée seront prises. Déjà, certains sont mal à l'aise et se sentent accusés plutôt que victime. Comme si ce n'était pas suffisant, M. Gagnon raconte que pendant la discussion, il n'est pas rare qu'un autre policier cogne à la porte pour prendre les empreintes d'un suspect. «Et là vous sortez du local et vous arrivez face à face avec un détenu qui s'en va comparaitre.»

Ce local est situé tout près du quartier cellulaire et du comptoir où on prend les informations personnelles des personnes arrêtées. «Pendant qu'ils sont ici, (avec un détenu) les secrétaires passent en arrière, les policiers passent autour. C'est le point central du poste de police.»

Un des enjeux majeurs, c'est le chemin qu'un policier emprunte avec un détenu entre la voiture de police et les cellules. Dès leur entrée dans l'édifice, une lumière rouge s'allume pour que tout le monde entre dans un bureau pour s'assurer de ne pas les croiser. « Tous ceux qui vont le voir peuvent être contraints de venir témoigner au tribunal », a expliqué le chef de police. « Notre configuration ne permet pas d'être isolé avec le détenu et ne permet pas de se désarmer sécuritairement. »

En principe, le bloc cellulaire devrait être sur le même plancher que le garage. Le véhicule entrerait dans le garage, le policier pourrait ensuite se désarmer avant de sortir le détenu de la voiture et aller directement en cellule. « Tu ne croises personne, il n’y a pas de marches à monter et il n’y a pas de danger pour personne. Il y a un guide d'aménagement des blocs cellulaire qui existe et quand tu regardes les recommandations qu'il y a, la majorité on ne les respecte pas», s'est plaint Maxime Gagnon.

L'actuel poste de police a été construit en 1987 pour loger 115 personnes. Ils sont maintenant 255 à y travailler. Chaque recoin est utilisé. Les tests d'alcoolémie se font dans une ancienne garde-robe. Un séchoir du laboratoire du service d'identité judiciaire est dans le garage par manque d'espace. Même chose pour l'équipement de travail qui est dans le garage parce que le vestiaire est beaucoup trop petit.

La salle de tir a été aménagée à l'extérieur et certains équipements, comme les pistolets à impulsion électrique, se trouvent dans un autre endroit. «Ce n’est pas un très bon emplacement pour mettre des armes, ça devrait être dans un local d'équipement, mais malheureusement le local était complet.»

Le stationnement est lui aussi trop petit. L'agrandissement l'amputera davantage et on devra sacrifier le terrain de balle adjacent pour l'agrandir.

Pour récupérer de l'espace, des conseillers municipaux ont suggéré de transférer les enquêteurs au centre-ville de Trois-Rivières dans un édifice vacant. Mais pour le grand patron de la police, c'est impensable : les enquêteurs perdraient beaucoup trop de temps en déplacement pour interroger les suspects au quartier général.