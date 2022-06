L'appel de Fredette rejeté par la Cour suprême

La Cour suprême a rejeté jeudi la demande d’appel d’Ugo Fredette, qui avait été accusé des meurtres de son ex-conjointe Véronique Barbe et d’Yvon Lacasse commis en septembre 2017.

La Cour d’appel du Québec avait statué en décembre dernier que M. Fredette n’aurait pas de nouveau procès.

L’homme avait remis en cause le jugement de la Cour supérieure du Québec, assurant que les jurés n’avaient pas été bien instruits sur la question du verdict unanime et a donc décidé d’amener le dossier devant le plus haut tribunal du pays.

Ugo Fredette avait été déclaré coupable de meurtre au premier degré et avait reçu une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir réalisé 25 ans derrière les barreaux.

Le meurtrier avait poignardé à mort Véronique Barbe le 14 septembre 2017 dans leur résidence de Saint-Eustache, après avoir eu de la difficulté à accepter leur rupture. Il avait ensuite pris la fuite avec un enfant de six ans.

C’est lors de cette cavale que l’homme avait battu Yvon Lacasse, un automobiliste de 71 ans, à une halte routière à Lachute, avant de jeter le corps dans un boisé et de repartir. Il a finalement été arrêté en Ontario, où l’enfant a été retrouvé en bonne santé.