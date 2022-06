Les employés de la Commission des droits de la personne en grève

Les employés de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) ont commencé une première grève de deux jours, jeudi matin, afin de réclamer la parité avec les augmentations salariales obtenues par les groupes comparables de travailleurs du secteur public.

• À lire aussi: Les employés de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse votent pour la grève

La négociation entre la CDPDJ et le Conseil du trésor «fait du surplace sur la question monétaire», a indiqué la Fédération des professionnèles (FP-CSN) par communiqué.

Le regroupement de syndicats estime que ces travailleurs «portent une demande légitime d'obtenir la parité avec les augmentations salariales du secteur public», alors que les conseillers juridiques demandent la parité avec les avocats et les notaires de la fonction publique.

Selon la FP-CSN, ces demandes ont été soumises à la CDPDJ depuis plusieurs semaines, mais l’employeur a indiqué être en attente de recevoir ses mandats du Conseil du trésor.

«Le Conseil du trésor doit arrêter de tergiverser et reconnaître la parité salariale. Il n'y a aucune raison de laisser perdurer ce conflit de travail. La parité salariale est la moindre des choses pour ces employé-es qui font un travail essentiel de défense des droits des personnes les plus vulnérables de notre société. Les élections approchent à grands pas et le gouvernement doit maintenant s'impliquer dans le dossier pour régler une des dernières négociations en cours dans le secteur public et parapublic», a déclaré Danny Roy, président de la FP-CSN.

Rappelons qu’au début du mois de juin, les employés de la CDPDJ ont voté à plus de 95 % en faveur d'un mandat de grève de cinq jours, à être utilisé au moment jugé opportun.