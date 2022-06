Pénurie de main-d’œuvre: Des organismes croulent sous les dons

Croulant sous les vêtements et objets de toutes sortes, des organismes se voient dans l’obligation de demander à la population de cesser leurs dons pour le moment.

Le comptoir de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Beauport a décidé de fermer ses boîtes de dépôt jusqu’au 27 juin, le temps de permettre au personnel de rattraper le retard pris dans le tri de tous les objets reçus au cours des dernières semaines.

Le nombre élevé de dons combiné à la pénurie de main-d’œuvre a rendu cette décision inévitable.

«On manquait de personnes pour le tri. Aussi, en prévention, avec les déménagements qui s’en viennent, vu qu’on était déjà en surcharge, on n’a pas le choix de faire une petite pause», explique Mélanie Tremblay, assistante-gérante de l‘organisme.

Les objets accumulés étaient tellement nombreux que les employés avaient de la difficulté à circuler. Les boîtes de dépôt devaient parfois être vidées jusqu’à 3 fois par jour.

«On reçoit énormément de dons. On en veut encore, on en a besoin encore, mais c’est surtout côté entreposage que ça nous prend de l’espace», dit Mme Tremblay.

«Je trouve ça dommage parce que j’avais des choses à venir déposer et je pense qu’il y a des gens dans le besoin qui les auraient appréciées», se désole une dame qui s’est cogné le nez sur les boîtes de dépôt fermées.

Chez Entraide Agapè aussi on demande la collaboration de la population pour pouvoir composer avec le manque de personnel et d’espace.

«Pour les personnes qui auraient des dons à faire mais qui sont capables de conserver les articles à la maison, quelques semaines de plus, ça peut vraiment nous donner un bon coup de main», dit Geneviève Beaubien, responsable des communications.

Pour répondre au volume élevé de dons, l’organisme a déjà agrandi ses locaux l’été dernier.

«On essaie le plus possible de garder tous les articles, mais en ce moment ça commence à être un petit peu plus difficile en ce qui concerne l’espace», dit Mme Beaubien.

Cette année, Entraide Agapè a dû louer un conteneur pour être capable d’entreposer tous les objets qui sont déposés devant sa porte.