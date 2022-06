Pierre Bruneau : «Une carrière aussi longue, c’est exceptionnel»

Pierre Bruneau a marqué l’histoire du journalisme au Québec et même en Amérique du Nord puisqu’il est l’une des personnalités qui ont lu le même bulletin de nouvelles pendant le plus longtemps.

«Je crois que la carrière de monsieur Bruneau est un record. Il dégageait une personnalité calme et en maitrise malgré le fait que certaines nouvelles peuvent être très difficiles», explique Bernard Motulsky, professeur de communication à l’UQAM.

La personnalité du lecteur de nouvelles est selon cet expert la clef de son succès.

«C’est quelqu’un qui n’a jamais été arrogant qui raconte les choses comme les gens se parlent à la maison (...) Il est un peu effacé et ceci est important pour expliquer sa longévité. Il ne prend pas la place des nouvelles ni des invités, il est là pour les faire valoir», dit-il.

Les téléspectateurs ont également été capables de se reconnaitre en Pierre Bruneau en raison de son côté humain.

«Son histoire personnelle aussi a joué un rôle avec le décès de son fils et son implication dans sa fondation. On aime encore plus les personnes qui ont subi un malheur et qui les vie avec son public», explique ce spécialiste.

