Pierre Karl Péladeau sera nommé officier de l'Ordre national du Québec

Le grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, la poétesse innue Joséphine Bacon et la docteure Caroline Quach-Thanh font entre autres partie des 32 récipiendaires de l’Ordre national du Québec.

La récompense sera remise le 22 juin, lors d’une cérémonie à l’agora du pavillon d’accueil de l’hôtel du Parlement, à 14 h. L’événement sera diffusé en direct sur le canal télévisuel et le site Internet de l’Assemblée nationale du Québec, de même que sur le site de l’Ordre national.

Parmi ceux qui recevront l’un des trois grades de l’Ordre national du Québec, 11 femmes et 21 hommes seront décorés.

«La nation québécoise va rendre hommage, de nouveau cette année, à la carrière et aux réalisations de femmes et d’hommes d’exception. La réussite et l’influence positive de ces personnes nous ont ouvert de nouveaux horizons et nous remplissent de fierté», a déclaré par voie de communiqué le premier ministre du Québec, François Legault.

«Leurs noms et leurs réalisations resteront à jamais dans notre mémoire collective et vont inspirer les générations futures. Ce sera pour moi un immense plaisir de remettre ces insignes en mains propres; comme il n’y a pas eu de cérémonie, en 2020, et que celle de 2021 s’est tenue en mode virtuel, celle du 22 juin va revêtir un cachet particulier», a-t-il ajouté.

Parmi la liste d’officiers et chevaliers, on note également : Sophie D’Amours, première femme rectrice de l’Université Laval, Jean-François Lépine, journaliste et animateur chez Radio-Canada, l’historien et spécialiste du patrimoine québécois Pierre Lahoud, l’acteur et scénariste Roland Lepage, la réalisatrice Léa Pool, la productrice Denise Robert, le chanteur René Simard ou encore le chef Jean Soulard.

Depuis la fondation de l’Ordre national du Québec en 1984, 1116 personnalités ont accepté l’un des trois prestigieux grades de la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec. À ce jour, l’Ordre compte 72 % d’hommes et 28 % de femmes.

Les noms de tous les membres sont disponibles au www.ordre-national.gouv.qc.ca.