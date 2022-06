Pont Pierre-Laporte : «Est-ce irresponsable de rendre publique la vérité?»

Après un rapport d’ingénieur inquiétant concernant le pont Pierre-Laporte à Québec, l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec assure que le pont est sécuritaire à la circulaire.

«S’il y avait un risque pour la sécurité imminent, il y aurait des voies qui seraient fermées. On s’entend que le pont est sécuritaire, mais qu’il y a des dommages suffisants pour qu’un rapport de 100 pages ait été écrit», affirme Marc-André Martin, président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec.

M. Martin croit aussi qu’il est inconcevable que le ministre des Transports, François Bonnardel, ainsi que l’ingénieur responsable du pont Pierre-Laporte n’ait pas été mis au courant de l’existence du rapport. Il n’arrive pas à s’expliquer cette situation.

«Nous on avait levé le drapeau il y a environ trois semaines, on avait des témoignages assermentés des plus hauts dirigeants au ministère des Transports qui évoquait des problèmes structuraux au niveau du pont Pierre-Laporte», explique M. Martin.

Marc-André Martin souligne que le gouvernement avait traité «d’irresponsables» les ingénieurs d’utiliser «l’épouvantail de la sécurité publique» comme moyen de pression dans le conflit de travail les opposant.

Or, M. Martin estime que le rapport vient confirmer les craintes des ingénieurs et demande que le ministre rétracte ses commentaires.

«Est-ce irresponsable de rendre publique la vérité, ou est-ce irresponsable de la cacher?», demande Marc-André Martin.

Il estime que le manque de communication avec le ministre est un problème de gestion interne, et affirme que tous les ingénieurs du ministère ont comme but premier de protéger le public.

«C’est géré à la petite semaine au ministère, ce n’est pas un problème d’ingénieurs. Il faut poser la question aux fonctionnaires de savoir pourquoi le ministre n’a pas été mis au courant», insiste M. Martin.

Il croit que lorsque les gestionnaires n’écoutent pas les ingénieurs et ne relaient pas l’information aux hautes instances, cela pousse les ingénieurs à être des lanceurs d’alerte.