Pont Pierre-Laporte: le remplacement des suspentes accéléré

Les travaux pour remplacer les suspentes du pont Pierre-Laporte à Québec seront accélérés, selon le ministre des Transports François Bonnardel. En entrevue avec TVA Nouvelles, il s’est voulu rassurant sur l’état de l’infrastructure, malgré les inquiétudes soulevées par le syndicat des ingénieurs.

«Si jamais il y avait quoi que ce soit d’urgent, une fermeture qui devrait être faite, nous le ferons. Maintenant, est-ce que le pont a besoin d’entretien? Absolument», soutient-il.

Une quinzaine de suspentes ont déjà été réparées depuis les dernières années. Sur les 160 suspentes du pont, 40 autres seront réparées d’ici la fin de l’été, assure M. Bonnardel.

Même s’il était au courant du problème des suspentes, le ministre dit ne pas avoir été au fait des données du rapport signé par des ingénieurs du MTQ, déposé le 21 avril dernier.

Ce n’est que depuis 48 heures que François Bonnardel a eu accès au contenu du rapport.

«On n’indique pas dans le rapport que le pont doit être fermé. Il y a une dégradation, j’étais au fait de ça. (...) Je peux garantir une chose aux automobilistes, on n’attendra pas 15 ans avant de réparer les 160 suspentes. On le fera le plus rapidement possible.»

Une firme extérieure a été mandatée pour faire la lumière sur le processus et pour comprendre la situation.

«Je ne ferai pas une guerre avec les ingénieurs et le syndicat. Ce que je leur dis, c’est qu’on est conscient de la situation du pont», dit-il.