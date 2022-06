Première récolte de bouteilles de verre au centre-ville de Trois-Rivières

Le projet «EcoByke verre demain» tenait jeudi sa première collecte de bouteilles de verre auprès d’une vingtaine de restaurateurs du centre-ville de Trois-Rivières, en Mauricie.

Pour l’occasion, ce sont quelques dizaines de contenants qui ont été récupérés.

L’entreprise EcoByke avait dans sa mire la mise en place d’une collecte de bouteilles de verre depuis quelques mois.

Le président-directeur général de l’entreprise et policier à la retraite, Michel Letarte, souhaitait améliorer l’empreinte écologique du centre-ville.

«Les restaurateurs ne perdaient pas leur temps avec la récupération de bouteilles de verre. Pour être efficace, ça leur prenait des conteneurs différents, plus de gestion, ils les mettaient donc aux déchets», a raconté M. Letarte.

Pour le restaurant Le Brasier 1908, l’initiative soutenue par la Ville de Trois-Rivières, la Fondation Trois-Rivières durable et Innovation et Développement économique Trois-Rivières arrive à point.

«On le recyclait au maximum, mais ce n’était pas l’affaire la plus plaisante. Avec cette offre-là, c’est simple et on s’assure qu’il n’y a pas de pertes. Pour la planète, c’est extraordinaire», a expliqué le copropriétaire du restaurant, Pierre-Jean Beaudoin.

À bord de leur vélo, Michel Letarte et son complice Yves Hamelin procèderont à deux collectes par semaine. Ils déposeront leurs récoltes dans un petit conteneur aux couleurs de Groupe Bellemare qui est installé sur la rue des Volontaires.