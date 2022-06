Rimouski: une nouvelle cohorte pour former des infirmières auxiliaires

Une deuxième cohorte pour former en accéléré de nouvelles infirmières auxiliaires à Rimouski sera lancée à l’automne prochain afin de faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans le réseau de la santé, a confirmé jeudi le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Près de 22 bourses de 20 000 $ seront remises parmi les étudiants qui ont jusqu’au 12 août pour s’inscrire pour la rentrée des classes qui aura lieu le 24 août prochain.

Sabrina Parent-Thériault étudie pour devenir infirmière auxiliaire et fait partie de la première cohorte qui a commencé en mars dernier sa formation accélérée.

«Ça va super bien. J’étais un peu stressée parce que c’est condensé, mais finalement on se rend compte que ce n’est pas si condensé que ça. Oui on va à l’école l’été, mais ça se fait tellement bien, tout le monde s’entraide», a-t-elle expliqué.

Rappelons que la formation de 1 800 heures s’offre à Rimouski et s’échelonne sur 15 mois au lieu de deux ans.

Elle est accompagnée d’une bourse de 20 000 $ et d’une garantie d’emploi d’au moins deux ans au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

«Je ne pouvais pas vraiment me permettre d’arrêter de travailler pendant deux ans. Le fait d’avoir un an me permet avec la bourse de pouvoir arrêter de travailler complètement [pour me concentrer sur mes études]», a ajouté Sabrina.

«Retourner sur les bancs d’école pendant une formation de deux ans, je ne suis pas certain que ça aurait été quelque chose que j’aurais vraiment voulu», a témoigné Samuel Ross, également étudiant. «Mais puisque c’est condensé, je sais que c’est un petit coup à donner, mais après je retourne sur le marché du travail».

Par ce programme, le CISSS du Bas-Saint-Laurent espère répondre en partie au problème de pénurie de main-d’œuvre. Présentement, près de 100 infirmières auxiliaires manquent à l’appel.

«Dans le fond, l’idée c’était d’amener des gens sur le marché du travail», a commenté le directeur adjoint du Centre de formation professionnelle Rimouski-Neigette, Jérôme Gagné. «On faisait une première expérience.»