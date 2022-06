Le Canadien échange Shea Weber aux Golden Knights

Le Canadien de Montréal a échangé son capitaine, le défenseur Shea Weber, aux Golden Knights de Vegas en retour de l'attaquant Evgenii Dadonov.

La transaction a été confirmée par le directeur général Kent Hughes, jeudi.

«Je tiens à remercier Shea pour tout ce qu'il a fait et représenté pour les Canadiens de Montréal », a mentionné Hughes dans un communiqué. Non seulement Shea était un joueur de hockey exceptionnel qui a joué malgré des blessures importantes dans le but de ramener la coupe Stanley à Montréal, mais il était aussi un grand leader dont le leadership aura un impact positif sur notre équipe bien au-delà de son temps avec nous.»

Weber n'a pas joué en 2021-2022, ennuyé par les blessures. Dans un communiqué, les Golden Knights ont indiqué que le nom de l’arrière 36 ans allait rester sur la liste des blessés à long terme, et ce, jusqu’à la fin de son entente contractuelle.

Dadonov, quant à lui, a amassé 43 points en 78 matchs avec les Golden Knights la saison dernière. Il a notamment été impliqué dans une transaction avec les Ducks d'Anaheim lors de la date limite des transactions, mais l'échange a avorté.

«Je tiens également à souhaiter la bienvenue à Evgenii Dadonov dans notre organisation, a enchainé Hughes. Il est un attaquant talentueux qui a produit à tous les niveaux depuis le début de sa carrière.»

Il reste quatre saisons à l’entente de Weber, qui pèse pour 7,8 millions $ sur la masse salariale. Il ne touchera toutefois que trois millions $ l’année prochaine et un million $ les saisons subséquentes.

Dadonov deviendra quant à lui joueur autonome sans compensation au terme de la saison 2022-2023. Il écoulera la dernière campagne d’un contrat de trois ans lui rapportant en moyenne 5 millions $ par saison. Son entente est protégée par une clause de non-échange qui lui permet de soumettre une liste de 10 équipes auxquelles il refuse d’être échangé.