Tom Hanks s’interpose brusquement pour protéger son épouse bousculée par un admirateur insistant

Ne s’approche pas de Rita Wilson qui veut!



L’acteur Tom Hanks a dû intervenir auprès de fans un peu trop agressifs à son goût, mercredi soir, après un souper dans un restaurant de New York.



Hanks et son épouse des 34 dernières années Rita Wilson quittaient les lieux lorsqu’une horde de fans et de photographes se sont rués vers eux pour quémander des autographes ou pour immortaliser la scène.

Or, un d’entre eux s’est un petit peu trop approché de Wilson, au point où ils sont entrés en collision et que la femme de 65 a failli trébucher.



Ne faisant ni une ni deux, l’interprète de Forrest Gump s’est interposé entre son épouse et les nombreux quidams, déclarant très peu solennellement: «BACK THE F*CK OFF!»



Tom Hanks yells at followers after almost knocking over Rita Wilsonpic.twitter.com/lyrCsDEqdL — Hiro #RedTaylorsVersion🧣🍂 (@hiroko_7788) June 16, 2022



«Faire tomber ma femme? Vraiment?», s’exclame-t-il, exaspéré, avant d’être guidé dans une limousine par ses gardes du corps.



Ses admirateurs un peu trop insistants ont beau tenter de s’excuser, Tom Hanks reste de marbre et ne se retourne pas pour leur pardonner.



Tom Hanks et Rita Wilson venaient de souper ensemble après avoir assisté à une projection du film Elvis, dans lequel Hanks joue le rôle du Colonel Parker.

Ils sont mariés depuis 1988 et ont deux garçons: Chet (31 ans) et Truman (25 ans).