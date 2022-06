Uber s’implante au Saguenay–Lac-Saint-Jean

L’implantation d’Uber au Saguenay–Lac-Saint-Jean est accueillie de façon bien particulière par les chauffeurs de taxi du secteur, au moment où la région est devenue la dernière à rejoindre l’application, permettant de la rendre disponible partout au Québec.

«J’invite leurs chauffeurs à venir travailler chez nous, où les conditions sont meilleures!», a lancé sans ambages Hugo Lapointe, de Taxi Unis de Chicoutimi.

L’application qui permet de trouver votre propre chauffeur est en fonction depuis 10 h 30 jeudi matin. Cette nouveauté survient au moment où l’industrie du taxi, particulièrement à La Baie, compose avec une pénurie de main-d’œuvre.

Pour bien marquer son arrivée au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Uber avait fait appel à un Almatois d’origine, Mario Tremblay, qui est devenu le tout premier client officiel de la région.

«Uber, c’est une occasion de donner un coup de pouce à une partie de l’économie régionale», a-t-il déclaré à la sortie de la voiture au terme d’un trajet symbolique.

Le service a fixé une grille tarifaire plus élevée que dans les grands centres, à la demande des candidats de la région intéressés à devenir chauffeurs.

«Dans les grands centres, ce sont souvent de petits trajets, mais c’est moins le cas dans les régions», a expliqué le gestionnaire des affaires publiques d’Uber au Québec, Jonathan Hamel. «Les candidats nous disaient que tant qu’à déplacer de Chicoutimi pour aller à Jonquière par exemple, il fallait que le tarif de base soit intéressant.»

Sans dévoiler de chiffres précis, Uber a assuré avoir suffisamment de personnel pour couvrir tout le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«On ne sait jamais combien de chauffeurs sont sur la route, mais nous avons des dizaines de candidats inscrits», a répondu Jonathan Hamel.

«Ils ne sont que quatre, selon nos informations!», a répliqué Hugo Lapointe. «Je ne suis pas sûr que leur modèle d’affaires est bon, même si des gens vont sûrement essayer l’expérience. Nous, on manque de personnel, et leurs chauffeurs, ce sont des gens qu’on aurait pu embaucher. C’est pourquoi on les invite!»

L’avenir déterminera si Uber et le taxi traditionnel pourront partager la route.