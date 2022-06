Un cadeau pour son millième don de sang

Pour remercier le millième don de Marcel Rolland, âgé de 77 ans, à Héma-Québec les pompiers de Laval lui offrent une surprise.

La caserne de pompier située dans le secteur Chomedey à Laval tiendra pour la première fois une collecte de don en son honneur.

«Je suis très fier et j’ai le sentiment du devoir accompli. Si un jour un de tes proches en a besoin, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut arrêter de se dire "on va y aller" et simplement de le faire», souligne Marcel Rolland.

Il est seulement le 20e au Québec à franchir le cap des 1000 dons.

«J’ai la santé pour le faire. Il a du monde qui en a besoin et en plus ça me fait du bien puisque ça oxygène mon système», dit-il.

Un don de sang peut sauver jusqu’à trois vies.