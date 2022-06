Une pluie d’hommages dans l’Est-du-Québec pour Pierre Bruneau

Pendant que les témoignages fusent de partout, l’Est-du-Québec tenait à son tour à rendre hommage à Pierre Bruneau à quelques heures de son dernier bulletin de nouvelles, lui qui a marqué plus d’une génération dans l’est de la province et qui ne laisse personne indifférent.

Le chef d’antenne aura marqué le Bas-St-Laurent à sa façon. Il aura été la voix rassurante pour plusieurs personnes lors d’évènements qui ont frappé la région, entre autres, l’incendie à L’Isle-Verte survenu en 2014 qui a ravagé une résidence pour personnes âgées.

Il aura suivi de près la plus grosse alerte AMBER du Québec qui s’est déroulée à Sainte-Paule. Une alerte qui aura tenu en haleine la province pendant quatre jours.

Quelques Bas-Laurentiens ont eu la chance ce de rencontré l’homme de 70 ans lors de sa visite à Rimouski, en 2018. Une visite qui n’était pas passée inaperçue.

«C’est un homme très respectueux et très professionnel. Il mérite amplement sa retraite. C’est un homme rassurant et intègre», a partagé une citoyenne de Rimouski, en entrevue à TVA Nouvelles.

«C’est un homme admirable. Un homme grand. Il est exceptionnel. Je lui souhaite la meilleure des retraites avec son épouse», a ajouté un autre Rimouskois.

Des élus prennent la parole

Quelques-unes des personnalités politiques qui ont marqué l’actualité des dernières années dans l’Est-du-Québec avaient aussi un bon mot pour Pierre Bruneau.

«Pierre Bruneau c’est la voix qui a permis aux Québécois d’être à la fine pointe de l’actualité. Il a une grande capacité de bien comprendre les événements et de savoir comment les vulgariser pour les amener à la portée de tous et toutes. C’est quelqu’un qui a contribué grandement à l’évolution du Québec dans les dernières années», a témoigné Éric Forest, sénateur et ancien maire de Rimouski.

«C’est un homme authentique, un homme accessible et surtout qui sait expliquer aux Québécois dans des moments importants les véritables enjeux pour qu’ensemble, on puisse y faire face», a expliqué Martin Ouellet, député péquiste de René-Lévesque, qui a récemment annoncé qu’il ne sollicitait pas de nouveau mandat en 2022.«La longévité fait foi de la crédibilité et de la confiance qu’il avait gagnée auprès des auditeurs dans chacune des chaumières. Chapeau à tout le travail qu’il a accompli», a ajouté Guy Caron, maire de Rimouski et ancien député néodémocrate.

«Ma région a été bien couverte et j’ai eu l’occasion parfois d’échanger avec toi donc j’en conserve d’excellents souvenirs. Bonne retraite en santé on va continuer de penser à toi», a souhaité Pascale Bérubé, député péquiste de Matane-Matapédia, à Pierre Bruneau.