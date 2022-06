Une ruée vers les clôtures de piscine

À la suite des trois noyades d’enfants survenues la fin de semaine dernière dans des piscines résidentielles au Québec, des parents, inquiets pour la sécurité de leurs progénitures, se ruent vers les fournisseurs de clôture de piscine.

• À lire aussi: Journée sombre dans les piscines du Québec

En début de semaine, une entreprise de Lavaltrie a même constaté que le nombre d'appels reçus avait augmenté de 40%, en comparison à un lundi habituel.

«On dirait que le monde ne comprenne pas que c’est un trou d’eau très dangereux. Lorsqu’une noyade arrive, le client m’appelle pour que je le conseille. (...) La première question que le monde me demande c’est combien ça coûte et non ce qu’il faut faire», pense Alain Timothy, propriétaire de Clôtures TA.

«C’est le sentiment d’urgence, la peur qu’il arrive la même chose chez eux. (...) Ce sont tous ces événements la qui arrivent un après l’autre qui font en sorte que les gens réalisent», croit, quant à lui, Pascal Bruneau, vice-président de clôtures de piscine Enfant Sécure.

Chez d’autres entrepreneurs, c’est la nouvelle réglementation qui occupe les carnets de rendez-vous.

Québec oblige les propriétaires dont les piscines ont été installées avant 2010 de sécuriser les lieux en mettant une clôture. Toutefois, la réglementation devait être en vigueur à compter de juillet 2023, mais elle a été repoussée en septembre 2025 en raison de la pénurie de main-d’œuvre et du prix des matériaux.