Une visite insolite dans les cimetières de Québec

Les cimetières Saint-Charles et Notre-Dame-de-Belmont de Québec révèlent tous leurs secrets cet été grâce à des visites guidées empreintes d’histoires et d’anecdotes tout aussi captivantes les unes que les autres.

À bord d’une calèche-tramway de 21 places tirée par des chevaux, Johanne Gagnon fait découvrir des personnages qui ont marqué l’histoire de Québec.

«C’est une visite qui s’adresse à tout le monde», souligne Mme Gagnon qui est l’instigatrice de cette activité.

Au cours de ces visites, on y découvre des politiciens, des artistes, des musiciens, des historiens qui ont façonné Québec à leur façon, sans oublier les victimes de grands drames comme Rita Morel qui est morte en 1949 à Sault-au-Cochon. C’est cette histoire qui a inspiré le film Le Crime d’Ovide Plouffe. Rita Morel, qui était à bord de l’avion qui a explosé en plein vol, repose au cimetière Saint-Charles. Le pilote de l’avion, Pierre Laurin, est enterré quant à lui au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.

D’une durée d’une heure et quart, la visite s’intéresse principalement à une douzaine de personnages tels que Alice Robi et Arthur Buies, journaliste décédé à Québec et fidèle ami du curé Labelle qui a colonisé les Laurentides. Il y a entre autres les anciens maires de Québec Jean Pelletier et Lucien Borne, de même que l’ancien premier ministre du Québec et père de la Révolution tranquille, Jean Lesage.

«On explore aussi l’art funéraire à travers les décennies. Le cimetière Notre-Dame-de-Belmont a été ouvert en 1859. De 1859 à nos jours, on peut suivre l’évolution de la société», indique Mme Gagnon qui est aussi coordonnatrice aux événements commémoratifs et patrimoniaux pour la Compagnie Saint-Charles.

Père-Lachaise

Avec les balades insolites créées par Mme Gagnon, c’est comme si Québec avait son cimetière du Père-Lachaise. À Paris, près de trois millions de personnes visitent chaque année cet endroit unique. À Québec, ce sont près de 1000 personnes par été qui participent aux visites guidées qui en sont, cette année, à leur 3e édition. Après avoir fait une pause de deux ans à la suite de la pandémie, ces visites, créées en 2018, sont de retour à raison de trois fois par semaine.

Cette activité coûte 20$ et elle est suivie par un léger goûter. Il faut réserver à l’avance. Les balades sont présentées jusqu’au 8 septembre.

Durant les mois d’hiver, Mme Gagnon fait de la recherche pour bonifier le contenu de ses visites. Elle a accès aux archives de la Compagnie Saint-Charles qui représentent une mine d’or de renseignements. Il lui arrive de contacter des descendants pour en savoir plus sur les personnes qui ont marqué la ville.

Le choléra

Le cimetière Notre-Dame-de-Belmont a ouvert le 3 juillet 1859 à la suite d’une décision politique.

«Entre 1832 et 1854, la ville de Québec a été la ville canadienne la plus touchée par le choléra. Les cimetières étaient mal entretenus. C’était mal drainé et les citoyens disaient qu’on ne s’en sortirait jamais. (...) On a alors décidé de fermer tous les petits cimetières et d’ouvrir de grands cimetières à l’extérieur des limites de la ville», a relaté la guide.

Le cimetière Saint-Charles, fondé en 1855, est le plus populeux de la ville de Québec et aussi le plus grand et on y compte près de 400 000 défunts.