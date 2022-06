EN IMAGES | Geysers et inondations majeures à Montréal

Le violent orage qui s’est abattu sur le sud du Québec, jeudi soir, a provoqué de nombreuses inondations et des milliers de ménages ont perdu l’électricité.

• À lire aussi: La foudre jette deux familles à la rue: «Il y a eu une grosse explosion et la maison a pris feu»

• À lire aussi: Plus de 5000 clients d’Hydro-Québec toujours privés d’électricité

Selon le météorologue d’Environnement Canada Jean-Philippe Bégin, il fallait s’attendre à un orage «explosif», jeudi, avec des grêlons pouvant atteindre la taille de balles de baseball, des pluies torrentielles, et des vents violents allant à plus de 90 km/h.

SÉRINA OUELLET/SCOOP/AGENCE QMI

SÉRINA OUELLET/SCOOP/AGENCE QMI

SÉRINA OUELLET/SCOOP/AGENCE QMI

SÉRINA OUELLET/SCOOP/AGENCE QMI

SÉRINA OUELLET/SCOOP/AGENCE QMI

SÉRINA OUELLET/SCOOP/AGENCE QMI













En seulement une heure, le nombre de clients privés d’électricité a plus que doublé au Québec, atteignant jusqu’à plus de 41 000 foyers en début de soirée jeudi, selon les recensions d’Hydro-Québec.

Et ce sont principalement les régions de la Montérégie, des Laurentides et de Montréal qui ont été touchées par ces interruptions.

«La chaleur et l’humidité, un front froid et beaucoup de dynamique en attitude avec des vents de sens contraire : on savait que les conditions étaient propices à des orages violents», a expliqué le météorologue Gilles Brien.

Jeudi, Environnement Canada avait lancé plusieurs alertes d’orages violents pour les régions de Laval, de Montréal et de la Montérégie. Plusieurs alertes de tornades avaient également été envoyées en après-midi.

Dans la métropole, des infiltrations d’eau dans le métro ont forcé l’arrêt de la ligne bleue pendant plusieurs heures entre les stations Snowdon et Saint-Michel en pleine heure de pointe.

Les automobilistes aussi ont été pris dans les intempéries, alors que les très fortes et soudaines précipitations ont rapidement fait monter l’eau sous certains viaducs.

Autos abandonnés

En dessous du boulevard de l’Acadie, sur l’entrée de l’autoroute 40, par exemple, plusieurs personnes ont été forcées d’abandonner leur véhicule, resté coincé sous l’eau.

À Verdun, aux coins des rues Lanouette et Hickson, l’eau est rapidement montée.

«Ça fait plusieurs fois que ça arrive, pratiquement chaque été, depuis que j’habite ici», a dit, exaspéré, Éric H.

Photo courtoisie, ÉRIC H.

Vers 20 h 45 jeudi, Environnement Canada a levé les alertes d’orages violents pour les secteurs de Châteauguay, de Montréal, de Laval et de Longueuil.

Plusieurs alertes étaient toujours en vigueur, jeudi soir, au moment de mettre sous presse, en Beauce, en Mauricie, en Estrie, à Drummondville, à La Tuque et à Québec.

Tard en soirée, 16000 clients étaient toujours privés d’électricité.



Écoutez le résumé de Florence Lamoureux au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB radio :