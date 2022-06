La France a acheminé 31 tonnes de semences vers l'Ukraine

La France, première productrice agricole de l'UE, a acheminé 31 tonnes de semences potagères en Ukraine, après avoir fourni entre avril et mai quelque 600 tonnes de plants de pommes de terre, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères.

Ces aides sont destinées à contrer les «effets désastreux de l'invasion russe sur la sécurité alimentaire de l'Ukraine» et ont été offertes par des entreprises françaises spécialisées dans la production et la distribution de semences, précise le quai d'Orsay.

Les semences potagères acheminées récemment (betteraves, carottes, choux, tomates...) permettront de couvrir plus de 9.500 hectares de terrains agricoles et jardins potagers, et de récolter jusqu'à 260.000 tonnes de productions alimentaires, ajoute le ministère.

«La France met tout en œuvre pour apporter son soutien à l'Ukraine et lui permettre de poursuivre ses ensemencements et ses récoltes afin d'assurer la sécurité alimentaire du pays et de ses clients», selon le communiqué.

La guerre menée par les Russes en Ukraine a de graves conséquences sur l'agriculture du pays et prive par ailleurs le monde de céréales et d'engrais, fait flamber les prix et menace de faim des millions de gens dans le monde.

Le président Emmanuel Macron a indiqué jeudi que la France aidait la Roumanie pour y faire transiter les grandes quantités de céréales bloquées en Ukraine, en l'absence d'accord permettant de les faire sortir par la mer Noire à cause du blocus russe.