Le chef de l'ONU appelle à «mettre fin à l'ère des énergies fossiles»

Le secrétaire général de l'ONU a lancé vendredi une attaque en règle contre l'industrie des combustibles fossiles, l'accusant de tenir «l'humanité à la gorge» et appelant les dirigeants des grandes économies à agir pour «mettre fin à l'ère des énergies fossiles».

«Le premier devoir d'un dirigeant, c'est de protéger les populations des dangers clairs et actuels. Rien ne pourrait être plus clair ou présent que le danger de l'expansion des combustibles fossiles», a dit Antonio Guterres dans un discours à l'adresse du Forum des grandes économies sur l'énergie et le climat (MEF).

Cette réunion virtuelle, organisée par le président américain Joe Biden, réunit les pays «représentant 80% du PIB, de la population et des émissions de gaz à effet de serre du monde», selon la Maison-Blanche.

AFP

«Même à court terme, les combustibles fossiles n'ont aucun sens politique ou économique. Pourtant, nous semblons piégés dans un monde où les producteurs de combustibles fossiles et les financiers tiennent l'humanité à la gorge», a ajouté le chef de l'ONU.

M. Guterres a accusé l'industrie fossile d'avoir tenté pendant des décennies de convaincre dirigeants et opinion publique de sa responsabilité limitée dans le changement climatique, et de chercher à «saboter les politiques climatiques ambitieuses».

AFP

«Elle a exploité les mêmes tactiques scandaleuses que l'industrie du tabac des décennies auparavant», a-t-il pointé.

«Tout comme les intérêts liés au tabac, les intérêts des combustibles fossiles et leurs complices financiers ne doivent pas échapper à leur responsabilité».

Et «assurons-nous que la guerre en Ukraine ne soit pas utilisée pour augmenter cette dépendance» envers les énergies fossiles, a-t-il insisté.

Le secrétaire général de l'ONU a fini son discours par un appel pressant aux dirigeants.

«La crise climatique est notre urgence numéro un», a-t-il lancé.

«Les énergies renouvelables sont le plan de paix du 21e siècle. Je compte sur vos gouvernements pour mettre fin à l'ère des énergies fossiles. La révolution des énergies renouvelables commence maintenant».